МИД: для Латвии важно превращение боевой группы НАТО в боеспособную бригаду

Превращение боевой группы расширенного присутствия НАТО в боеспособную бригаду очень важно для Латвии, подчеркнул государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Андрис Пелшс, который в среду и четверг представлял Латвию на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая проходила в Осло.

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Как сообщили агентству LETA в МИД, министры обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля, в том числе усиление сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге и долгосрочную практическую и политическую поддержку Украины.

Госсекретарь подчеркнул, что с учетом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе важно добиться прогресса в реализации решений мадридского саммита НАТО 2022 года, чтобы усилить сдерживающий и оборонный потенциал альянса. Госсекретарь выразил надежду, что к моменту саммита НАТО Швеция станет полноправным членом НАТО, тем самым завершив процесс расширения альянса в регионе Балтийского моря.

Обсуждая отношения между НАТО и Украиной, Пелшс выразил надежду, что на саммите в Вильнюсе союзники договорятся о крупномасштабном пакете поддержки для продвижения институциональных реформ Украины и процесса евроатлантической интеграции, а также подтвердил решимость Латвии продолжать оказание всей необходимой поддержки Украине.

В то же время в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО госсекретарь встретился с госсекретарем МИД Норвегии Эйвиндом Вад Петерссоном. Официальные лица обсудили широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения между Латвией и Норвегией, ситуацию с безопасностью в регионе и поддержку Украины.

Пелшс указал на необходимость налаживания еще более тесного сотрудничества в формате Северных и Балтийских стран, или NB8. Партнеры по переговорам согласились, что Украине нужно оказывать поддержку до тех пор, пока она необходима.