МИД хочет собрать возвращающихся из Азии, Африки и Австралии латвийцев в одной из стран Европы
Foto: DELFI

Параллельно со сбором желающих вернуться в страну латвийцев в Стамбуле еще одно место сбора из стран Азии, Африки и Австралии планируется назначить в одной из западноевропейских стран, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По его словам, уже сейчас ясно, что необходимо организовать дополнительные рейсы из Стамбула, чтобы доставить домой всех желающих, поэтому министерство параллельно решает вопрос о назначении дополнительного места сбора в одной из европейских стран.

В то же время Ринкевич отметил, что, если у латвийцев есть возможность попасть на рейс до Вильнюса или Таллина, нужно этим пользоваться, поскольку транзитом через Литву и Эстонию они могут проезжать еще до 23 марта.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вильнюс Стамбул Таллин Эдгар Ринкевич
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