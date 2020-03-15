МИД ищет решение, как доставить застрявших за границей латвийцев домой

Если житель Латвии до 17 марта не сможет найти возможность добраться до дома, то Министерство иностранных дел призывает зарегистрироваться в Консульском регистре, сообщает LETA.

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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич призывает жителей в первую очередь искать самостоятельный путь домой. Если им это не удастся, то МИД будет искать решения, как помочь людям добраться до Латвии. Чтобы воспользоваться помощью МИДа, надо через портал latvija.lv зарегистрироваться в Консульском регистре.

Ринкевич указал, что ведомство тесно сотрудничает с ассоциацией туроператоров, чтобы доставить домой латвийцев, находящихся в Азии и в Египте. Помимо прочего, МИД работает с Литвой и Эстонией над тем, чтобы жители Балтии могли пересечь границу Польши.

Представитель МИДа Янис Бекерис указал, что Консульский департамент в день получает сотни звонков и призвал жителей проявить терпение, если им не сразу удастся получить консультацию. Он подчеркнул, что все жители Латвии смогут вернуться на родину, даже если по объективным причинам они не успеют это сделать до 17 марта.

Как уже сообщалось, с 13 марта по 14 апреля в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса COVID-19. Запрещены любые массовые мероприятия с более чем 50 участниками, закрыты школы. С 17 марта Латвия останавливает все международные пассажирские перевозки.