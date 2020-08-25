МИД из-за ковида призывает латвийцев не выезжать за пределы стран Балтии

В связи с расширением "красного списка" стран, наиболее затронутых Covid-19, Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей не ездить за пределы стран Балтии, передает LETA.
Представитель МИДа Янис Бекерис отметил, что сейчас не так много стран, в которых следует соблюдать стандартные меры предосторожности. По возвращении из большинства стран надо уходить в двухнедельную самоизоляцию, кроме того, остановлены международные рейсы с наиболее затронутыми странами.
Бекерис указал, что МИД не планирует организацию репатриационных рейсов, как это было в марте, но в отдельных случаях по запросу туроператоров согласовывает чартерные рейсы для латвийцев, застрявших в странах из "красного списка". Бекерис призвал жителей следить за ситуацией в Литве, где растет заболеваемость ковидом.
Как уже сообщалось, на данный момент самоизоляцию надо соблюдать по возвращении из 25 стран Европы, а также почти всех стран за пределами ЕС.