МИД: куда обращаться за помощью латвийцам, находящимся в Украине

Посольство Латвии в Киеве эвакуируется, чтобы создать пункт консульской помощи во Львове, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел.

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Если необходима помощь в выезде из Украины, латвийские подданные могут отправляться во Львов в хостел Sakura, который находится недалеко от почтового отделения Nova Poshta Nr 17. В чрезвычайной ситуции нужно звонить по круглосуточному телефону помощи МИД — 26337711.

МИД повторно призвал латвийцев незамедлительно покинуть Украину своими силами или сухопутными маршрутами, если есть такая возможность. Ранее Агентство гражданской авации сообщило, что введен запрет на использование латвийскими авиаперевозчиками воздушного пространства Украины.