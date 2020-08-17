МИД Латвии — Беларуси: не надо искать внешнего врага при внутренних проблемах

17 августа 2020 года руководитель Дирекции двусторонних отношений Министерства иностранных дел Илгварс Клява встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем, чтобы вручить ноту протеста от имени Латвии в связи с задержанием латвийских граждан и выразить позицию в отношении действий белорусских органов власти.

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Правоохранительные органы Республики Беларусь в период с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, к которым было применено физическое и психологическое насилие (портал Delfi писал об этом). Министерство иностранных дел Латвии обратилось с требованием к органам власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования.

Озвучив принципиальную политическую оценку состоявшимся в Республике Беларусь выборам президента, Министерство иностранных дел указало, что выборы 9 августа 2020 года не были свободными и честными. Для разрешения ситуации необходима организация новых выборов президента, которые должна провести Избирательная комиссия Республики Беларусь в новом составе и в присутствии международных наблюдателей.

Министерство осуждает применение физической силы правоохранительными органами Беларуси против мирных участников акций протеста и требует незамедлительно освободить задержанных протестующих. Необходимо призвать к ответственности и наказать соответствующих должностных лиц, которые допустили применение насилия и нарушение прав человека.

Также Министерство призвало посла Республики Беларусь проинформировать Минск, что для разрешения внутренних проблем Белоруссии не следует искать внешнего врага. Попытки представить Балтийские страны и НАТО в качестве враждебных Белоруссии сил могут еще более ухудшить имеющиеся в настоящий момент сложные отношения с официальным Минском.