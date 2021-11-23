МИД Латвии и новый посол России договорились о продолжении политического диалога и сотрудничества

Государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Андрис Пелшс и новый посол России в Латвии Михаил Ванин подтвердили необходимость продолжения межгосударственного политического диалога и практического сотрудничества.

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Как агентству LETA сообщили в МИД, в понедельник, 22 ноября, Пелшс в рамках аккредитационных визитов принял послов России, Анголы и Косово.

В разговоре с послом Анголы Фелизаном Антониу дус Сантушем, который проживает в Варшаве, Пелшс также подчеркнул необходимость укрепления политического диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.

Посол выразил заинтересованность в ознакомлении с опытом Латвии в области лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, сферах информационных и коммуникационных технологий. Также обсуждалось сотрудничество в международных организациях, особенно в ООН, где Ангола поддержала инициативу Латвии по борьбе с дезинформацией.

Во время встречи с послом Косово Шкенди Геци Шерифи, которая проживает в Стокгольме, Швеции, Пелшс выразил поддержку процессу интеграции Косово в Европейский Союз (ЕС) и подтвердил, что Латвия и в будущем будет готова делиться своим опытом интеграции и реформ.

Также Латвия заинтересована продолжать вносить вклад в безопасность Косово и региона, участвуя в международной операции под руководством НАТО.