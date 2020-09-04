МИД Латвии назвал театральным жестом указ Путина о "выплатах участникам борьбы с бандподпольем"

МИД Латвии назвал театральным жестом подписанный в среду президентом России Владимиром Путиным приказ о присуждении денежных премий участникам борьбы с бандподпольем в странах Балтии, Беларуси и Украине, говорится в заявлении министерства.

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В среду, 2 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и Украине.

Согласно указу Путина, выплаты размером в 75 тысяч рублей (более 960 евро) получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами ВОВ и участниками войны из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госбезопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Беларуси и стран Балтии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

"Учитывая, что эти события произошли в середине прошлого века и что самым молодым членам советского оккупационного режима, участвовавшим в репрессиях, сейчас может быть 90 лет, Латвия считает это решение неблагоприятным театральным жестом, а не подлинной заботой о своих гражданах", — говорится в сообщении министерства.

МИД Латвии подчеркнул, что такое решение можно расценить как недружественный шаг, который никоим образом не способствует улучшению двусторонних отношений между Латвией и Россией и их дальнейшему положительному развитию.

В министерстве подчеркнули, что латвийское государство и народ стали жертвами Второй мировой войны. Во время войны сменявшие друг друга нацистский и советский оккупационные режимы "де-факто" разрушили независимое латвийское государство и оставили глубокие шрамы в латвийском обществе. В результате Второй мировой войны латышский народ потерял около трети своего населения.

По данным Министерства иностранных дел, примерно через десять лет после окончания Второй мировой войны в Латвии развернулось активное движение сопротивления, в ходе которого защитники идеи демократической Латвии победили в неравной кровавой борьбе против репрессивных учреждений сталинского тоталитарного режима.

"Латышский народ и правительство Латвии однозначно и недвусмысленно оценивают действия репрессивных учреждений советской оккупационной власти на территории Латвии как преступную деятельность и преступление против человечества, которое не имеет срока давности согласно латвийскому законодательству", — говорится в сообщении министерства.

По мнению ведомства, указ президента России о предоставлении денежной премии бывшим сотрудникам репрессивных учреждений советского оккупационного режима можно однозначно расценивать как очередную попытку оправдать преступления, совершенные сталинским режимом в Латвии и других странах Европы.