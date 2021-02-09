МИД Латвии не получил запроса от Беларуси об экстрадиции Цепкало

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдука сообщила, что в прокуратуру не поступало запроса белорусских властей о выдаче белорусского оппозиционера, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что Латвия может отказать в выдаче лица, если выдача запрашивается по политическим мотивам. Также экстрадиция недопустима, если человек преследуется из-за его национальности или политических убеждений или же имеются обоснованные причины полагать, что права человека по указанным причинам могут быть нарушены.

Выдача лица также не допускается, если выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам Латвийского государства, говорится в законе.

В понедельник белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию Цепкало из Латвии.

"Следственный комитет (СК) направил документы в генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере", — сказала ведущая в эфире канала.

Цепкало уехал из Белоруссии в июле прошлого года после получения информации о том, что готовится его задержание, и сначала отправился в Россию. Сейчас он вместе с семьей находится в Латвии.

В августе Цепкало сообщал РИА "Новости", что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Латвия после выборов президента Белоруссии получила несколько десятков просьб белорусских граждан о предоставлении убежища. В нескольких случаях приняты положительные решения.