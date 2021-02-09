МИД Латвии не получил запроса от Беларуси об экстрадиции Цепкало
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдука сообщила, что в прокуратуру не поступало запроса белорусских властей о выдаче белорусского оппозиционера, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что Латвия может отказать в выдаче лица, если выдача запрашивается по политическим мотивам. Также экстрадиция недопустима, если человек преследуется из-за его национальности или политических убеждений или же имеются обоснованные причины полагать, что права человека по указанным причинам могут быть нарушены.

Выдача лица также не допускается, если выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам Латвийского государства, говорится в законе.

В понедельник белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию Цепкало из Латвии.

"Следственный комитет (СК) направил документы в генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере", — сказала ведущая в эфире канала.

Цепкало уехал из Белоруссии в июле прошлого года после получения информации о том, что готовится его задержание, и сначала отправился в Россию. Сейчас он вместе с семьей находится в Латвии.

В августе Цепкало сообщал РИА "Новости", что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Латвия после выборов президента Белоруссии получила несколько десятков просьб белорусских граждан о предоставлении убежища. В нескольких случаях приняты положительные решения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

От владельца

Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Engures nov.,
800€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Talsu nov.,
178 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€