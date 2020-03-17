МИД Латвии опубликовал список паромных рейсов для репатриантов

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает тем, кто хочет вернуться с Латвию, воспользоваться специальными паромными рейсами. Список регулярно дополняется.

Призыв относится к тем жителям Латвии, которые сейчас находятся в Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Дании, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах. Специальные паромные рейсы организованы из Германии в Латвию или Литву.

Информация регулярно обновляется, но в настоящий момент известно о следующих паромах:

17 марта в 22:00 рейс из Засница в Клайпеду, польский оператор Ferry BALTIVIA (https://polferries.com/our-ferries/mv-baltivia.html);

18 марта (время не уточняется) рейс из Засница в Вентспилс или Ригу, эстонский оператор Tallink, билеты будут продавать в кассах порта;

20 марта в 9.55 рейс из Травемюнде в Клайпеду, литовский оператор TT-Line (https://www.ttline.com/en/passengers/);

23 марта в 8.25 рейс из Ростока в Клайпеду, литовский оператор TT-Line (https://www.ttline.com/en/passengers/);

23 марта в 10.00 рейс из Травемюнде в Лиепаю, оператор Stenaline, билетов уже нет;

Как сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, паром Romantika выйдет во вторник не позднее 20 часов из порта Риги и направится в Засниц. Рейс продолжится около суток. В Заснице судно возьмет на борт туристов из Эстонии и Латвии с их автомобилями и отправится в Вентспилс. Обратный рейс займет около 16 часов.

Запланированный выход парома Romantika из Засница должен состояться уже в среду, 18 марта, в 23.55 по местному времени, в четверг около 17.00 судно должно прибыть в Вентспилс, передала пресс-служба МИД.

Ныгене заверил, что всем пассажирам будут обеспечены места в каютах и питание.

По его словам, билеты на этот рейс будут проданы по символической цене, а все расходы судовому предприятию сообща компенсируют эстонское и латвийское государства.