МИД Латвии осуждает политически мотивированное преследование журналистов в России

В Министерстве иностранных дел (МИД) осуждают целенаправленный курс российских властей на полный контроль над СМИ в России, целенаправленное уничтожение независимой журналистики и ограничение свободы слова, сообщили агентству LETA в министерстве.

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МИД заявляет, что против независимых журналистов направлены политически мотивированные репрессии. Гражданам России отказывают в возможности получать достоверную информацию, в том числе о российской агрессии и войне на Украине, а 5 сентября этого года в России предприняты очередные атаки на независимую журналистику.

Басманный районный суд Москвы принял решение об отзыве лицензии у российского независимого СМИ "Новая газета". Издание работает уже почти 30 лет, объективно отражая события в российской политике и обществе. Его главный редактор Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году.

МИД также заявляет, что решение Московского городского суда приговорить журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы является удручающим примером усиления репрессий против журналистов.