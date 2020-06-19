МИД Латвии отреагировал на высказывания Путина о присоединении стран Балтии к СССР

Министерство иностранных дел Латвии отреагировало на высказывания российского президента Владимира Путина, которые были приведены в статье американского издания The National Interest "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны".

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"Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы с помощью угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои обязательства по международным договорам и совершил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована на ложных выборах. Призрачная автономия стран Балтии во время советской оккупации была лишь прикрытием для преступной политики советского режима, которая определялась руководством Советского государства и Коммунистической партии в Москве", — говорится в сообщении министерства.

С сожалением приходится констатировать, что российские власти до сих пор не готовы объективно оценить ответственность советского режима за начало Второй мировой войны и многочисленные преступления против народов Европы, России и ее соседей, добавили в министерстве.

Напомним, что 19 июня этого года в американском издании The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". В ней российский лидер рассуждает о причинах войны, поведении разных стран и пакте Молотова-Риббентропа.

В частности, по мнению президента РФ, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы".

Кроме того, Путин написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и "соответствовало международному и государственному праву того времени".

Путин решил написать статью о Второй мировой войне после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа. О намерении написать статью он сообщил в декабре 2019 года, 14 июня Кремль сообщил, что статья закончена.