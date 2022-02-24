Министерство иностранных дел (МИД) Латвии, учитывая имеющуюся в его распоряжении информацию о возможной угрозе, призывает не использовать для эвакуации с территории Украины дорогу Киев-Чоп, говорится в записи министерства в социальных сетях.

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Чоп расположен на границе Украины и Венгрии. Неподалеку также находится граница со Словакией.

Как сообщалось, в Киеве происходит эвакуация латвийского посольства, чтобы открыть пункт консульской помощи во Львове, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

МИД вновь призывает жителей Латвии самостоятельно покинуть Украину, пока это еще возможно.

Нуждающиеся в помощи по организации выезда латвийцы могут отправиться во Львов, в хостел "Сакура", расположенный возле почтового отделения Nova Poshta Nr 17. В экстренных случаях следует звонить на круглосуточный телефон помощи МИД 26337711.

Высокопоставленные официальные лица Латвии решительно осудили российскую агрессию и призвали международное сообщество остановить ее. Латвия вместе со своими союзниками поддерживает начало консультаций по статье 4 НАТО для принятия решения о действиях Североатлантического союза.

Западные демократии и международные институции, включая Европейский союз и НАТО, едины в своем противостоянии российской агрессии и империализму, а также в поддержке Украины, подчеркнули в МИД.