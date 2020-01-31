МИД Латвии призывает путешественников соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом

Учитывая распространение нового коронавируса за пределы Китая и зарегистрированные случаи заражения в Азии, Европе и других частях мира, Министерство иностранных дел (МИД) призывает путешественников соблюдать общие меры предосторожности, сообщили агентству LETA в министерстве.

В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае МИД призывает путешественников не совершать поездок в провинцию Хубэй и тщательно взвесить необходимость поездок в Китай.

МИД сообщило, что информация о мерах предосторожности доступна на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Несколько авиакомпаний уже приостановили полеты или сократили количество рейсов в Китай и из него. Власти Китая наложили ограничения на передвижение в некоторых частях страны. С 23 января в городе Ухань, ставшем эпицентром распространения вируса, остановлено движение общественного транспорта, ограничения передвижения наложены и на другие города провинции Хубэй.

Как сообщалось, если в Латвии будет констатирован коронавирус, заболевших взрослых примет Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ), а детей - Детская клиническая университетская больница.

По словам директора Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле, университетские больницы полностью готовы к случаям заболевания коронавирусом. "Главное - поймать первый случай", - сказала Ципуле.

Пока вирус еще не пришел в Латвию, СНМП будет заниматься координацией, а Центру профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в первую очередь поручено информировать население, предприятия и госучреждения. Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков подтвердил, что медики и медицинские учреждения информированы о мерах безопасности.

Согласно установленному порядку, если человек обратится к врачу с инфекцией дыхательных путей и станет известно, что он побывал в регионе Уханя в Китае, будут приниматься меры по борьбе с предотвращением распространения инфекции. Пациент будет помещен в стационар, изолирован, будут проведены лабораторные исследования.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на следующей неделе, 4 февраля, созвал заседание совета по кризисному управлению, чтобы убедиться в том, что ответственные службы готовы к появлению нового коронавируса в Латвии.

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло 170 человек, а число заразившихся - 7711 человек, сообщило китайское правительство в четверг.