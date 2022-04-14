МИД Латвии советует не посещать Белоруссию, несмотря на возможность въезда в страну без визы

Министерство иностранных дел (МИД) по-прежнему призывает латвийцев воздержаться от посещения Белоруссии, несмотря на безвизовый режим въезда, который Государственный пограничный комитет Белоруссии установил для граждан Латвии и Литвы с 15 апреля по 15 мая.

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В МИД отмечают, что въезд в Белоруссию сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Белоруссию, так и Россию.

"Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции", — говорится в сообщении МИД.

Министерство обращает внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательной деятельности российских и белорусских спецслужб и вербовке граждан соседних стран. Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Белоруссией.

Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.