МИД Латвии требует освободить Навального и ввести новые санкции против России

Министерство иностранным дел (МИД) Латвии распространило заявление, связанное с тюремным сроком российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Решение суда Российской Федерации о присуждении политику Алексею Навальному тюремного заключения было ожидаемым. Это еще один шаг в процессе систематических ограничений прав и свобод человека в России.

Выдвинутые обвинения против А. Навального являются политически мотивированными, как это неоднократно признал также Европейский Суд по правам человека.

Мы повторно требует немедленного освобождения А. Навального и призываем Россию соблюдать свои международные обязательства. Европейский Союз должен отреагировать на это решение, в том числе приняв санкции против лиц, нарушающих права А. Навального", — говорится в заявлении.

Как уже писал портал Delfi, во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но, учитывая время, которое политик провел под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.