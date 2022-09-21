МИД Латвии: уровень военной угрозы в Латвии не вырос, но нужно быть готовыми к наплыву уклоняющихся от мобилизации граждан РФ

Министерство обороны Латвии сообщает, что, несмотря на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в России, уровень военной угрозы в Латвии остается низким. При этом Латвия должна подготовиться к ситуации, если граждане России, подлежащие мобилизации, будут просить убежища здесь, заявил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

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Пабрикс оценивает заявление Путина как в некотором роде признание прежних неудач - Россия оказалась не в состоянии добиться своих военных и политических целей в Украине.

"Путин не может смириться с провалами в плане оккупации Украины и на поле боя, поэтому готов нагнетать ситуацию как обычными угрозами, так и ядерным шантажом и другими элементами. Латвия тесно сотрудничает с союзниками по НАТО, осуществляет постоянный мониторинг и оценку ситуации", — говорит министр обороны Артис Пабрикс.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также написал у себя в Facebook, что "Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией и подтвердил, что уровень военной угрозы для Латвии по-прежнему низок.

Единственное, с чем Латвии придется считаться - это потенциальный приток российских просителей убежища, не желающих идти в российскую армию. Пабрикс считает, что Латвия должна быть максимально консервативной и осторожной при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища.

По словам Пабрикса, необходимо обсудить дальнейшую поддержку Украины и обсудить возможные дополнительные меры безопасности в регионе.

Минобороны также напоминает, что с 5 сентября по 9 октября по всей Латвии пройдет осенний этап ежегодных военных учений Namejs 2022, и вооруженные силы в Латвии находятся в высокой боевой готовности.

В учениях Namejs принимают участие военнослужащие и земессарги всех подразделений Национальных вооруженных сил, резервные солдаты и граждане Латвии, которые проходят курс военной подготовки резервистов, а также военнослужащие стран-союзников НАТО.

"Сегодняшнее заявление Путина необходимо обсудить на уровне лидеров НАТО. Западное общество должно сохранять твердый курс и демонстрировать единую позицию, оказывая Украине всяческую поддержку, как оружием, так и другими способами. Точно так же весь демократический мир должен прямо и недвусмысленно сказать России, что никакие фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины не изменят нашего отношения к этой несправедливой войне. Я призываю все западное общество не поддаваться на ядерный шантаж России", — подчеркивает Пабрикс.