МИД Латвии внес в список нежелательных лиц еще 118 белорусских чиновников

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич решил на неопределенное время запретить въезд в Латвии 118 гражданам Республики Беларусь, сообщает LETA.

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Запрет касается должностных лиц из структур МВД, учреждений регионального управления и правовых структур. Все они причастны к силовому подавлению мирных протестов после выборов 9 августа 2020 года, результаты которых не признает Евросоюз.

Решение скоординировано с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы.

Всего Латвия запретила въезд 277 должностным лицам Беларуси.