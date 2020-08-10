МИД Латвии: Выборы в Беларуси не соответствуют стандарту ОБСЕ, применение силы недопустимо
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Министерство иностранных дел Латвии заявило, что выборы президента Беларуси прошли не в соответствии со стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"Призываем власти и правоохранительные органы Беларуси уважать гражданские права и право свободно выражать политическое мнение жителей Беларуси. Применение силы против мирных протестующих недопустимо. МИД Латвии призывает незамедлительно освободить заключенных участников акций протеста", — указано в заявлении МИД.

Ведомство выразило сожаление, что к наблюдению за выборами не были допущены международные наблюдатели из ОБСЕ и Совета Европы, а также было ограничено участие представителей СМИ.

Кроме того, МИД негативно оценивает тот факт, что многим кандидатам на должность президента было запрещено регистрировать свою кандидатуру.

"Лишь соблюдая демократические права и свободы, возможно положительное развитие отношений между ЕС и Беларусью. Латвия как сосед Беларуси заинтересована в таком развитии."

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