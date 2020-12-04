МИД: Латвия хочет развивать обмен студентами с Египтом
Foto: PantherMedia/Scanpix

В четверг, 3 декабря, в формате видеоконференции прошли политические консультации между МИД Латвии и МИД Египта, в ходе который политический директор Министерства иностранных дел Янис Мажейкс сообщил своему египетскому коллеге, что Латвия хочет развивать сотрудничество как в сфере обмена студентами и преподавателей, так и в плане совместных проектов обучения.

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Как отметили Delfi в МИД, Египет готовится к потенциальному визиту министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в Каир. В свою очередь, в октябре 2019 года Латвию посетил глава МИД Египта Самих Шукри.

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