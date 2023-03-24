МИД: Латвия не поддерживает исключение из санкций ЕС белорусских минеральных удобрений

Латвия не поддерживает ослабление ограничений на экспорт удобрений из Белоруссии путем применения исключения из санкций Европейского союза (ЕС), подчеркнула пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

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Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва выступает против инициативы по ослаблению ограничений на экспорт удобрений из Белоруссии, которая поддерживает Москву. Позицию Литвы поддерживают и другие страны региона, в том числе Латвия.

Эглите пояснила, что санкции против режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко были введены в связи с его жестоким насилием над гражданским обществом Белоруссии после фальсификации президентских выборов в 2020 году.

Санкции были применены также в связи с угрозой гражданской авиации ЕС в 2021 году, когда в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, гибридными атаками на ЕС, прямой поддержкой нелегального потока граждан третьих стран через внешние границы ЕС, а также в связи с поддержкой Белоруссией полномасштабной агрессии России против Украины.

По словам пресс-секретаря МИД, пока действия белорусских властей не изменятся, например, не будет прогресса в отношении прав человека, массового освобождения политзаключенных, прекращения гибридных атак, Латвиия не поддержит ослабления санкций против режима Лукашенко.

Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений вводились в несколько этапов еще до вторжения России в Украину в прошлом году.

Большую часть белорусского экспорта удобрений составляла продукция компании "Беларуськалий" — эти удобрения вывозились за границу через Клайпедский порт, при транспортировке по железной дороге через Литву.