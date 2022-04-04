МИД: Латвия не поддерживает плату за газ в рублях

Латвия не поддерживает плату газа в рублях, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Он подчеркнул: по мнению МИД, самым важным в этом вопросе является общая позиция Европейского союза. Европейская комиссия в настоящее время работает над тем, чтобы у всех государств-членов ЕС был одинаковый подход.

"Требования России означают необоснованную попытку в одностороннем порядке изменить условия соглашения", — подчеркнул представитель МИД.

Как уже сообщалось, АО Latvijas gāze анализирует требование России рассчитываться за газ вместо евро в рублях и с юридической точки зрения, и точки зрения бизнес-интересов предприятия, говорится в сообщении "Latvijas gāze" бирже "Nasdaq Riga", при этом в нем отмечено, что, возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим.

Представители компании отмечают, что у Latvijas gāze заключен долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года с российской компанией "Газпром", который предусматривает расчеты в евро.

В соответствии с изменениями с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, которые осуществляются "Газпромом" согласно внешнеторговым договорам ряду зарубежных стран, осуществляются только в российских рублях.

В настоящее время Latvijas gāze продолжает углубленно анализировать предложенные способы расчетов и с юридической точки зрения, и с точки зрения бизнес-интересов компании.

Как указал руководитель Latvijas gāze Айгар Калвитис, запасов природного газа в хранилище достаточно, чтобы компания выполняла обязательства перед домашними хозяйствами и другими клиентами.

"Решение не перекачивать газ по трубопроводам в апреле было принято с учетом исторически высокой цены газа, что привело бы к несоразмерно высокой цене продажи природного газа нашим клиентам", — пояснил Калвитис.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает, что с 1 апреля оплата за поставки газа в страны, которые Россия считает недружественными, принимается только в рублях.

Западные страны ранее заявили, что такое требование является нарушением договоров, поэтому они не собираются платить за российский газ в рублях.

Руководитель оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс ранее сообщил, что с апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из России. В настоящее время поставки осуществляются с Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского подземного газохранилища.