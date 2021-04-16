МИД: Латвия поддерживает санкции США против России

Латвия разделяет озабоченность США по поводу дестабилизирующего и безответственного поведения Российской Федерации, говорится в заявлении МИД Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди примеров дестабилизирующего поведения упоминается использование Россией боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия семейства "Новичок" против Сергея и Юлии Скрипаль и оппозиционного политика Алексея Навального, кампании по дезинформации в соседних странах и во всем мире, в том числе в отношении COVID-19, использование информационных и коммуникационных технологий и "действия, направленные на подрыв демократических процессов или влияние на выборы в других странах".

"Латвия солидарна с решительными действиями США в ответ на указанную дестабилизирующую деятельность. Латвия ожидает сдержанности и отказа от подобной деструктивной практики. Мы продолжим работать в тесном сотрудничество с нашими партнерами, чтобы воспрепятствовать таким действиям", — заявляет МИД.

15 апреля США ввели новые санкции против России, в том числе против суверенного долга. Ограничительные меры вводятся также против российских физических лиц и организаций. Из Вашингтона вышлют 10 сотрудников российской дипломатической миссии.

Минфин США издал директиву, запрещающую финансовым организациям участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций. Как и сообщали утром СМИ, речь идет об облигациях, выпущенных после 14 июня 2021 года ЦБ России, Фондом национального благосостояния или российским министерством финансов. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.

Публично российские власти еще до введения санкций утверждали, что ограничения не очень сильно повлияют на российскую экономику. Глава минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что сейчас доля западных инвесторов в ОФЗ составляет около 23% и изменение этого показателя не способно сильно осложнить финансовую ситуацию в стране.

Министерство финансов также выявило шесть российских технологических компаний, которые, как говорится в заявлении, оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве. Эти компании работают в технологическом секторе в России.