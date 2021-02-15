МИД: Латвия пока не собирается переименовывать Грузию
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Вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия в Латвии пока не рассматривается, сообщает Министерство иностранных дел.

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В соседней Литве Грузию с января официально называют "Сакартвело", это название будет использоваться и во всех официальных документов. Рассматривается также вопрос о переименовании Беларуси.

МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, это не политический вопрос, и решать его должны лингвисты. Пока что полученная от них информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять.

МИД также обратил внимание на то, что в ООН Грузия тоже не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.

Внутреннее название Грузии (Сакартвело) восходит к названию Картли - одной из основных историко-географических областей Грузии, колыбели ее государственности. Европейское название Грузии - Georgia, по основной версии ученых, происходит от имени святого Георгия, популярного в этих краях, а также в связи с тем, что Святой Георгий является покровителем Грузии.

Устоявшееся в русском, латышском и некоторых других языках название "Грузия" происходит от "Гурджан", "Гурзан" из арабо-персидских, сирийских и других источников. Считается, что эти названия происходят от арабо-персидского "гурдж" ("гурджистан" - "страна волков"), восходящему к персидскому "горг" - "волк".

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