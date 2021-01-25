МИД: Латвия призывает Россию незамедлительно освободить участников протестов 23 января
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в ходе протестов 23 января и прекратить репрессии против них, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

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Как указали во внешнеполитическом ведомстве, Латвия решительно осуждает действия правоохранительных органов России против участников состоявшихся 23 января акций протеста, которые демократическим путём реализовывали своё право на свободу собраний и выражения мнений. Несоразмерное применение силы против мирных демонстрантов и их необоснованное массовое задержание не имеет оправданий, заявили в МИД.

Особенно вызывает тревогу осуществляемая российскими органами власти кампания по ограничению свободы слова путём оказания давления и создания помех для работы платформ социальных сетей, задержания журналистов во время протестов и ограничения мобильной и интернет-связи. Действия органов власти свидетельствуют о дальнейшем регрессе в сфере гражданских прав и свобод в России, заявили в МИД.

Латвия призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в ходе протестов, прекратить репрессии против них, вновь требует освободить лидера оппозиции Алексея Навального и прекратить его политическое преследование.

На заседании совета по иностранным делам ЕС, которое состоится сегодня, Латвия призовёт к соответствующей ответной реакции ЕС, включая введение дальнейших ограничительных мер против России.

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