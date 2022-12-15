МИД: нужно уделять внимание применению действующих санкций против России

В среду, 14 декабря, Министерство иностранных дел (МИД) провело десятое заседание Координационного совета по санкциям, которые введены в отношении России, а также внимание было уделено концептуальному докладу "Об исключениях, допускаемых нормативными актами Европейского союза, в применении санкций и применении этих исключений компетентными учреждениями Латвии", сообщили агентству LETA в министерстве.

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Председательница совета, глава Юридической дирекции МИД Кристине Лице проинформировала участников заседания об актуальных санкциях. Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) и Служба финансовой разведки предоставили короткие презентации о тенденциях обхода санкций.

Представительница МИД напомнила, что Европейский союз (ЕС) продолжает вводить новые санкции против физических и юридических лиц из России, однако особое внимание необходимо уделять эффективному и единообразному применению уже действующих санкций на всей территории ЕС.

На встрече было указано, что ведется работа по разработке концептуального доклада "Об исключениях, допускаемых нормативными актами Европейского союза, в применении санкций и применении этих исключений компетентными учреждениями Латвии".

Мнения участвующих учреждений в настоящее время собираются и обобщаются.

Министерство поблагодарило партнеров по сотрудничеству за ответственный подход к соблюдению санкций ЕС и способность конструктивно реагировать на беспрецедентно быстрые и обширные санкции, а также подчеркнуло сотрудничество членов Совета в решении сложных задач.