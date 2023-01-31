МИД о необходимости повышения зарплат: коллеги за границей не могут оплатить квартиры

"Мы надеемся, что после того, как бюджет будет утвержден в Сейме, у нас появится возможность повысить зарплаты работающим за границей сотрудникам, потому что инфляция во многих странах выросла настолько, что коллеги просто не могут оплатить квартиры на те пособия, которые им выделены". Об этом в программе Spried ar Delfi заявил заместитель госсекретаря Министерства иностранных дел Анджей Вилюмсонс.

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Он выразил надежду, что и сотрудникам министерства, работающим в Латвии, тоже удастся обеспечить оплату труда, по крайней мере, на том минимальном уровне, который Госканцелярия установила для конкретных категорий должностей. До сих пор это не удавалось.

Вилюмсонс пояснил, что, по сути, это тоже самое, что просит любое министерство от премьер-министра - дополнительные средства на зарплаты. "Мы регулярно сталкиваемся с тем, что работники уходят, нам нужно это остановить, чтобы в долгосрочной перспективе служба не пострадала", - отметил он, добавив, что в проекте бюджета предусмотрены довольно значительные средства, чтобы остановить эту тенденцию и укрепить работу посольств.