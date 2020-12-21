МИД пока не планирует организацию репатриационных рейсов из Великобритании в Латвию

Хотя пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией запрещены, передвижение людей другими способами не ограничено, поэтому репатриационные рейсы из Великобритании в Латвию пока не планируются, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Он отметил, что сейчас нет возможности предоставить немедленное решение и Латвия - далеко не единственная страна, которая запретила пассажирские перевозки в Великобританию.

"Если человек не может отложить поездку и оценил все риски, есть возможность связаться со своим авиаперевозчиком и узнать, предлагается ли другой маршрут, но мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, что ситуация не изменится и на других маршрутах", - сказал Бекерис, подчеркнув, что из-за распространения Covid-19 срочные решения принимаются не только в Латвии, но и в других странах Европейского союза.

Как сообщалось, с учетом новостей о новом штамме Covid-19 с сегодняшнего дня до 1 января пассажирские перевозки в Великобританию и в обратном направлении запрещены.