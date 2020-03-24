МИД: после 27 марта возвращение жителей в Латвию — по индивидуальному плану

После 27 марта для возвращения на родину оставшихся за границей латвийцев будут подыскивать индивидуальные решения, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По словам министра, Латвия, как и другие страны, репатриирует своих граждан, хотя есть мнение, что этим людям нужно оставаться там, где они застряли, так как они игнорировали предупреждение не путешествовать. Министр подчеркнул, что нельзя мерить всех одной меркой, потому что среди таких людей есть, например, студенты или те, кто уехал еще до всех предупреждений. Эти люди не могут ждать конца чрезвычайного положения, так как во всем мире вводятся жесткие меры — закрыто сообщение, гостиницы, учебные заведения. Многим латвийцам за границей негде жить.

По словам Ринкевича, никто не знает, сколько будут действовать меры по ограничению пандемии. "Поэтому я понимаю тех, кто хочет попасть домой. Мы будем помогать сегодня, а объясняться завтра", — сказал министр.

Он сослался на статью 98-ю Конституции, которая предусматривает право свободного выезда из Латвии и въезда в Латвию. Каждый человек с латвийским паспортом находится под защитой государства.

При возвращении из-за границы ответственные органы опрашивают латвийцев и берут анализы, если это необходимо, а также стараются отследить их перемещения. Очень многое зависит от сознательности этих людей и бдительности общества, сказал глава МИД.

На вопрос, возобновятся ли путешествия после окончания введенного в Латвии чрезвычайного положения в середине апреля, министр ответил, что таких гарантий нет, потому что невозможно знать, как справятся с ограничением вируса Латвия, Европа и весь мир.

Говоря о случаях, когда супруг латвийца является гражданином другого государства без постоянного вида на жительство, министр заверил, что никто не будет разлучать семьи, и для таких случаев предусмотрены специальные условия.