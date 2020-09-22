МИД: после выборов и обострения ситуации в Белоруссии Латвия выдала 89 виз

После выборов президента Белоруссии 8 августа и обострения ситуации в Белоруссии Латвия выдала 89 виз, сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Белоруссии и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам. В МИД отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.

Тем лицам, которые обращаются к Латвии с просьбой об убежище, визы выдаются немедленно, в тот же день.

Как сообщалось, в Белоруссии уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов.