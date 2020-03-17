Фактически в полночь Министерство иностранных дел (МИД) Латвии сообщило, что не удается быстро решить вопрос об открытии гуманитарного коридора для жителей стран Балтии, которые находятся на польско-немецкой границе. Жителям Латвии предлагается несколько вариантов, как добраться домой.

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Министр иностранных дел Латвии у себя в Facebook сообщил, что из-за проблем с застрявшими латвийскими гражданами на польско-немецкой границе завтра, 17 марта, в министерство приглашен чрезвычайный и полномочный посол Польши в Латвии. Ринкевич отметил, что до сих пор не удалось найти быстрый и эффективный способ возвращения латвийских граждан на родину, несмотря на все усилия, но МИД продолжает работу.

С похожим сообщением выступил и МИД Эстонии. Министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу не удалось достичь договоренности со своим польским коллегой, поэтому свыше 70 граждан Эстонии, которым обещали для выезда из Германии коридор через Польшу, также будут возвращаться на родину морским путем.

МИД Латвии предлагает своим гражданам несколько вариантов, как добраться домой:

Жители Латвии, застрявшие на польской границе со своими личными автомобилями, смогут вернуться домой паромом, который отправится из Франкфурта-на-Одере в Клайпеду 17 марта в 13 часов. Людей просят собраться в порту уже в 11 часов.

17 марта в Вентспилс придет паром из Швеции с латвийскими репатриантами. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс разрешил войти в Вентспилсский порт парому из Швеции, который репатриировал жителей Латвии. Принадлежащий шведскому оператору Stena line паром выйдет из Нюсенхамна и прибудет в Вентспилс во вторник утром, после того как в силу вступит запрет на пассажирское сообщение.

17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии. Министерство внутренних дел Латвии у себя в Facebook сообщает, что паром из Травемюнде в Лиепайский порт отправится также 23 и 24 марта. Всех граждан на границе ждут медицинские проверки.

Ранее 16 марта автобусам с латвийцами было разрешено пересечь территорию Польши, въехав в страну из Германии через пограничный пункт Свецко. Автобусам и микроавтобусам по крайней мере на семь мест было разрешено пересечь это погранпункт в 18:00, 20:00 и 22:00.

В свою очередь во вторник, 17 марта, латвийцы в 7:00 смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс. На границе всем пассажирам предстоит пройти медицинскую проверку.

В понедельник на польско-немецкой границе не обошлось без конфликтов. Из-за обострившейся ситуации несколько десятков литовцев стали на проезжей части и начали блокировать движение на границе Германии и Польши. Жители Литвы, которые хотят вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.

Напомним, что ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран, но Польша не выполнила обещания.



