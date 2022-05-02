МИД призывает латвийцев покинуть Приднестровье и отказаться от поездок в непризнанную страну

Учитывая то, что война России в Украине идет недалеко от границы с Молдовой, а это создает непредсказуемое развитие ситуации в ближайшем будущем, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии призывает жителей не ездить в Приднестровье. Тем латвийцам, которые сейчас находятся в Приднестровье, МИД советует покинуть непризнанное государство, сообщили в ведомстве.

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МИД также просит принять во внимание, что Латвия имеет ограниченные возможности для оказания консульской помощи латвийцам в Приднестровье.

‼️ Ņemot vērā Krievijas militāro agresiju Ukrainā un bruņoto spēku darbību netālu no Moldovas 🇲🇩 robežas, stingri aicinām 🇱🇻 valstspiederīgos neceļot uz Piedņestras reģionu un tajā esošos valstspiederīgos reģionu pamest.

➡️ https://t.co/qSf9J6yQHX pic.twitter.com/UeTteaTUy0 — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Arlietas) May 2, 2022

Ввиду существующих угроз региональной и национальной безопасности 21 апреля этого года парламент Республики Молдова принял решение о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны на 60 дней, начиная с 25 апреля 2022 года.

Приднестровье является международно непризнанным, но де-факто независимым государством с 1990 года в Восточной Европе, чью независимость частично признали Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Приднестровье расположено в основном на левом берегу реки Днестр. Площадь территории страны составляет 4163 квадратных километра, а население — около 555 000 человек. Столицей Приднестровья является Тирасполь, ООН признает суверинитет Молдовы над Приднестровьем.