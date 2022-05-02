МИД призывает латвийцев покинуть Приднестровье и отказаться от поездок в непризнанную страну
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Учитывая то, что война России в Украине идет недалеко от границы с Молдовой, а это создает непредсказуемое развитие ситуации в ближайшем будущем, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии призывает жителей не ездить в Приднестровье. Тем латвийцам, которые сейчас находятся в Приднестровье, МИД советует покинуть непризнанное государство, сообщили в ведомстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

МИД также просит принять во внимание, что Латвия имеет ограниченные возможности для оказания консульской помощи латвийцам в Приднестровье.

Ввиду существующих угроз региональной и национальной безопасности 21 апреля этого года парламент Республики Молдова принял решение о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны на 60 дней, начиная с 25 апреля 2022 года.

Приднестровье является международно непризнанным, но де-факто независимым государством с 1990 года в Восточной Европе, чью независимость частично признали Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Приднестровье расположено в основном на левом берегу реки Днестр. Площадь территории страны составляет 4163 квадратных километра, а население — около 555 000 человек. Столицей Приднестровья является Тирасполь, ООН признает суверинитет Молдовы над Приднестровьем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина