МИД просит правительство обратиться в Европейский суд по правам человека по делу Мисане

Министерство иностранных дел попросит правительство обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу гражданки Латвии Кристине Мисане. Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство), указав, что 14 февраля были исчерпаны национальные процедуры правовой защиты Мисане в Дании.

Помимо прочего, министерство попросит установить запрет на выдачу Мисане до рассмотрения дела.

Ņemot vērā to, ka 14.02. ir izsmeltas Dānijā noteiktās nacionālās tiesiskās procedūras K. Misānes lietā, @arlietas rosinās valdību vērsties ar prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī noteikt pagaidu noregulējumu- izdošanas aizliegumu, līdz lietas izskatīšanai — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 17, 2020

Как уже сообщалось, 14 февраля датский суд решил не освобождать из заключения Кристине Мисане. Её в Южноафриканской республике (ЮАР) обвиняют в похищении ребёнка. Это значит, что 20 февраля её выдадут для уголовного преследования ЮАР, где в тюрьмах регулярно нарушаются права человека. Женщине грозит 15 лет тюрьмы.

По словам представителей Мисане, она в 2018 году бежала вместе с дочерью в Латвию, так как волновалась за безопасность и жизнь ребёнка. В конце того же года она отправилась в рабочую поездку в Мозамбик и была задержана в Дании, так как оказалась в розыске Интерпола. С тех пор Мисане находится в заключении.