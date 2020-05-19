МИД: репатриационные рейсы из Вьетнама не планируются, в Европу можно вернуться коммерческими рейсами

Новые репатриационные рейсы из Вьетнама в ЕС не планируются, однако постепенно восстанавливаются возможности вернуться в Европу коммерческими рейсами, также периодически выполняются рейсы из места пребывания в международные аэропорты или непосредственно в Европу, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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16 из 33 латвийцев, которые в настоящее время находятся во Вьетнаме, выразили желание срочно вернуться в Латвию и не ждать возобновления тех коммерческих рейсов, на которые были куплены билеты.

Как отметил Бекерис, МИД поддерживает контакты с коллегами в Европе, которые сообщили, что большинство граждан европейских стран уже вернулись на родину, а те, кто еще находится в юго-восточной Азии, готовы ждать возобновления регулярных рейсов. Например, 23 и 31 мая предусмотрены рейсы из Ханоя во Франкфурт, с которым у Риги восстановлено регулярное авиасообщение.

По словам Бекериса, затраты на чартерные рейсы в эти регионы неадекватно велики в соотношении с малым количеством пассажиров. Поэтому ЕС не планирует репатриационные рейсы из Вьетнама.