МИД: Россиян и белорусов, возможно, не будут лишать ВНЖ, если они состоят в браке с гражданами Латвии

Запрет на продление вида на жительство (ВНЖ) можно не применять к тем гражданам России и Белоруссии, которые состоят в браке с гражданами Латвии и проживают в Латвии, прокомментировала идею партнеров по коалиции парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевича.

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Как сообщалось, формирующие правительство политические силы решили ввести новые ограничения для граждан России и Белоруссии, которые лишат последних возможности продления ВНЖ, сообщил телеканал TV3.

Калниня-Лукашевич пояснила, что супруги граждан Латвии, которые являются гражданами России и Белоруссии и проживают в Латвии, могут попасть в категорию исключений, на которые не будет распространяться упомянутый запрет на продление ВНЖ. "Если человек живет здесь, то мы ни при каких обстоятельствах не говорим о разделении семьи", — пояснила парламентский секретарь МИД.

Запрет, безусловно, может касаться тех видов на жительство, которые были выданы за инвестиции в латвийскую экономику, например, за приобретение недвижимости в этой стране.

На вопрос, сколько людей может затронуть планируемый запрет, Калниня-Лукашевича не дала точного ответа, указав, что эта информация собирается Министерством внутренних дел, однако она признала, что за год выдается несколько тысяч таких ВНЖ.

"Нужна тщательная проверка и принятие решения о том, как сузить норму, потому что свободное пребывание в Латвии людей, поддерживающих агрессию России против Украины, я считаю, ни для кого не приемлемо", — заявила Калниня-Лукашевича.

В свою очередь, комментируя план по введению запрета на продление ВНЖ для граждан России и Белоруссии в программе TV3 "900 секунд, министр юстиции Янис Борданс пообещал, что при разработке нормы будут рассмотрены и взвешены различные аспекты, чтобы закон "не попал из одной крайности в другую".

В этом контексте министр юстиции также добавил, что часто люди, которые сейчас приезжают в Латвию из России, более лояльны к нашей стране, чем те, кто поселился в Латвии в годы оккупации.

Как сообщалось, к пересмотру упомянутой нормы призвал президент государства Эгил Левитс. По его мнению, гражданам России больше не следует продлевать вид на жительство, за исключением особых случаев.

В настоящее время из-за российской войны Латвия не выдает визы российским гражданам, за исключением определенных случаев, и больше не продает вид на жительство инвесторам.

Партнеры по коалиции выражают концептуальную поддержку предложению президента продлевать ВНЖ лишь в редких исключительных случаях. Представители правящей коалиции допускают, что изменения в закон могут быть приняты Сеймом на осенней сессии, которая стартует в сентябре.

Как сообщалось, в субботу, 13 августа, обращаясь к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, президент Эгил Левитс заявил, что выданные до сих пор в Латвии виды на жительство и визы лицам, поддерживающим российскую агрессию, должны быть аннулированы.