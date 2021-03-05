МИД: у Спруде не было права пользоваться дипломатическим паспортом при отказе декларировать Rolex

Согласно данным Министерства иностранных дел, полученным от Президиума Сейма, у депутата Карины Спруде ("Закон и порядок") не было оснований использовать дипломатический паспорт в той поездке, где она отказалась декларировать часы Rolex в аэропорту Варшавы. Об этом сообщает агентство LETA.

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Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис пояснил, что МИД обратился в Президиум Сейма, чтобы выяснить, был ли поездка депутата в Швейцарию связана с рабочими обязанностями. Выяснилось, что поездка Спруде не была связана с работой, следовательно, она не имела права пользоваться дипломатическим паспортом.

Ранее сообщалось, что депутат Сейма Карина Спруде была оштрафована в Варшавском аэропорту за незадекларированный ввоз из Швейцарии часов Rolex. Политик пыталась выкрутиться из ситуации, показав дипломатический паспорт, хотя не находилась в официальной командировке.

Спруде 12 февраля отправилась в Швейцарию, а в субботу возвращалась домой через Варшавский аэропорт. В Швейцарии она приобрела часы Rolex и воспользовалась возможностью вернуть налог на добавленную стоимость. Польские таможенники узнали об этом от швейцарских коллег и ждали политика. Они потребовали заплатить 2700 евро налога и 1200 штраф. Спруде указала, что заплатить надо было наличными в злотых. Она сочла, что ею манипулируют.

"Я написала: извините, но у меня, вообще-то, дипломатический паспорт с собой, почему вы вообще меня задержали. Тогда работники поняли, что я не простой смертный, из которого можно выжать наличные деньги", — сказала передаче депутат. Она заплатила налог и штраф, хотя с решением таможенников не согласна. Политик считает, что таможенники специально ее заманили в неправильный коридор.

Внимание латвийских правоохранительных органов больше всего привлек тот факт, что политик показала дипломатический паспорт. Если бы она этого не сделала, то в Латвии о происшествии никто бы и не узнал. Так как Спруде воспользовалась документом, Министерство иностранных дел обратилось в Сейм с вопросом, была ли она в официальной командировке.

Согласно закону о дипломатическом паспорте, показав этот документ, лицо заявляет, что является официальным представителем Латвии за границей и каждое его действие совершается от имени страны. Использование дипломатического паспорта в путешествиях допустимо только в случае выполнения связанных с работой Сейма задач.

Nekā personīga отмечает, что судя по налогу, насчитанному в Польше, стоимость часов превышает 11 000 евро, хотя в декларации должностного лица Спруде не указала, что у нее есть какие-либо накопления. Спруде объяснила это тем, что за часы заплатила отчасти своими деньгами, отчасти деньгами мужа. "Это не была запланированная покупка, просто появилась такая возможность. В День святого Валентина созвонилась с мужем, который согласился мне их подарить и оплатить", — рассказала депутат.

Передача отмечает, что муж депутата — Артурс Спруде. Он работает в обществе защиты прав арендаторов денационализированных домов "Солидарность" и Балтийской федерации киберспорта. Спруде была избрана в Сейм от партии KPV LV, сейчас она является членом правления партии политика Алдиса Гобзема "Закон и порядок".

За свое высказывание о том, что она "не простая смертная", Спруде извинилась. Депутат заверила читателей своей страницы в Facebook, что она, конечно же, простая смертная, а недоразумение возникло из-за языкового барьера и стресса. Она подчеркнула, что никого не хотела обидеть, и сказала, что собирается и дальше бороться за права человека в Сейме, поэтому не хочет складывать депутатский мандат — тогда на ее место придет кто-то, кто поддерживает власть.