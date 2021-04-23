МИД: В Египте ряд латвийских туристов заболел Covid-19, запланированным рейсом их обратно не пустят
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Министерство иностранных дел сообщило Delfi, что в Египте отмечен ряд случаев заболевания Covid-19 среди путешественников из Латвии. Согласно официальным данным, речь идет о семи туристах, однако МИД подозревает, что туроператоры могли не сообщить о всех случаях, поэтому предполагается, что число инфицированных коронавирусом латвийцев в действительности больше.

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Если во время пребывания в Египте у человека выявлен Covid-19, ему запрещается возвращаться в Латвию запланированным пассажирским рейсом. Следует оставаться в Египте до тех пор, пока не наступит выздоровление, причем в случае, если заражение Covid-19 не включено в страховку, придется считаться с тем, что расходы на проживание туристу придется покрывать из собственных средств.

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