МИД: В Египте ряд латвийских туристов заболел Covid-19, запланированным рейсом их обратно не пустят

Министерство иностранных дел сообщило Delfi, что в Египте отмечен ряд случаев заболевания Covid-19 среди путешественников из Латвии. Согласно официальным данным, речь идет о семи туристах, однако МИД подозревает, что туроператоры могли не сообщить о всех случаях, поэтому предполагается, что число инфицированных коронавирусом латвийцев в действительности больше.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если во время пребывания в Египте у человека выявлен Covid-19, ему запрещается возвращаться в Латвию запланированным пассажирским рейсом. Следует оставаться в Египте до тех пор, пока не наступит выздоровление, причем в случае, если заражение Covid-19 не включено в страховку, придется считаться с тем, что расходы на проживание туристу придется покрывать из собственных средств.