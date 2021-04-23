Министерство иностранных дел сообщило Delfi, что в Египте отмечен ряд случаев заболевания Covid-19 среди путешественников из Латвии. Согласно официальным данным, речь идет о семи туристах, однако МИД подозревает, что туроператоры могли не сообщить о всех случаях, поэтому предполагается, что число инфицированных коронавирусом латвийцев в действительности больше.

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Если во время пребывания в Египте у человека выявлен Covid-19, ему запрещается возвращаться в Латвию запланированным пассажирским рейсом. Следует оставаться в Египте до тех пор, пока не наступит выздоровление, причем в случае, если заражение Covid-19 не включено в страховку, придется считаться с тем, что расходы на проживание туристу придется покрывать из собственных средств.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, количество завезенных случаев Covid-19 растет. Если в начале марта было 16 случаев в неделю, то на прошлой неделе уже 34 случая, в том числе 15 случаев - из Египта.

МИД и Минздрав напоминают, что глобальная пандемия продолжается, и данные, предоставляемые африканскими и азиатскими странами, могут не соответствовать действительности. Также часто невозможно полностью проверить соответствие эпидемиологическим требованиям и стандартам здравоохранения. Поэтому министерства по-прежнему призывать не выезжать за границу без неотложных и необходимых потребностей.

с 17 марта было организовано восемь чартерных рейсов в и из Египта - в Латвию этими рейсами прилетели 1010 пассажиров, а в Египет отправились 1042 пассажира.

Всем, кто отправляется в Латвию из третьих стран перед посадкой на борт нужно показать негативный ПЦР - тест на Covid-19, в свою очередь, по прибытии в аэропорт "Рига" нужно провести повторный "быстрый" тест, результаты которого перед выходом из терминала проверяют сотрудники Государственной полиции.

За это время у троих пассажиров из Египта тест, проведенный в рижском аэропорту, оказался положительным. Они отправились на самоизоляцию в одну из гостиниц, указанных в списке Латвийского агентства инвестиций и развития.