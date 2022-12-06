МИД: в России заведены уголовные дела по закону о демонтаже советских памятников

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела и расследования по поводу принятого Сеймом закона о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже в Латвии, а также решений, принятых самоуправлениями по исполнению указанного закона, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нельзя исключать, что действия Следственного комитета России могут создавать риски для должностных лиц, которые участвовавали в принятии решений, особенно при личных поездках в за пределы Латвии, отметили в МИД.

Министерство уже официально уведомило Россию о том, что ее попытки применить расширенную экстерриториальную уголовную юрисдикцию расцениваются как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.

Как суверенная и независимая страна, Латвия не связана российским законодательством. Предпринимаемые Латвией шаги соответствуют международным обязательствам Латвии и текущей международной ситуации, подчеркивает Министерство иностранных дел.

Министерство иностранных дел призвало должностных лиц, занимавшихся данным вопросом, тщательно оценить необходимость зарубежных поездок в страны, не являющиеся членами НАТО и ЕС.

Рассматривая возможность посетить такую страну, в том числе с транзитной целью, МИД рекомендует оценить, насколько тесны отношения и правовое сотрудничество конкретной страны с Россией, а также уровень защиты прав человека в этой стране.

При необходимости выезда за пределы Латвии МИД рекомендует зарегистрироваться в Консульском регистре на портале latvija.lv, ознакомиться с предупреждением о поездках для конкретной страны на сайте МИД и предоставить контактную информацию в Консульский департамент МИД и представительство Латвии, если таковое имеется в соответствующем иностранном государстве.

Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что его возможности по оказанию консульской помощи в чрезвычайных ситуациях за границей могут быть ограничены, особенно в странах, где нет представительства Латвии.