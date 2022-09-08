МИД: въезд в Латвию будет по-прежнему разрешен для россиян с гуманитарными визами

В Латвию смогут въехать те граждане России, которые получили визу в связи с гуманитарными соображениями, следует из аннотации к законопроекту, подготовленному Министерством иностранных дел (МИД).

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В МИД подчеркнули, что угроза безопасности Латвии со стороны России, которая может привести к ухудшению ситуации с внутренней безопасностью, вынуждает установить ограничения на въезд россиян в Латвию и ограничить поездки с несущественными целями въезда, например, такими как туризм и отдых.

В целях предотвращения потенциальной угрозы внутренней безопасности Латвии Государственной пограничной охране будет предоставлено право разрешать въезд в Латвию и пересечение территории страны в рамках транзита только для обладателей ВНЖ или долгосрочных виз, выданных в Латвии, странах Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (EEA) и Швейцарии.

Также въезд будет разрешен для тех обладателей краткосрочных виз, которые являются родственниками подданных Латвии, стран ЕС, EEA и Швейцарии, а также тем, кто осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки. Въезд будет также разрешен для моряков и лиц, которые получили визу по гуманитарным соображениям, например, россиян, которые едут навестить тяжелобольного родственника или на похороны, а также для лиц, находящихся под угрозой.

Сотрудники аккредитованных или направленных в Латвию дипломатических представительств РФ и члены их семей, дипломатические курьеры или курьеры ad hoc, а также лица, которые отправляются в посольство России в Латвии в рамках краткосрочной командировки для обеспечения технической поддержки смогут въезжать в Латвию.

Также въезд в Латвию будет разрешен тем сотрудникам диппредставительств РФ, которые пересекают страну транзитом для выполнения официальных служебных функций, в том числе их родственникам и лицам, направляющимся в краткосрочную командировку для оказания технической поддержки в посольстве России в другой стране.

Как сообщалось, дипломатические и консульские представительства Латвии за границей с 25 февраля прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. Заявления принимались только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также от членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.

С 4 августа круг граждан России, от которых могут приниматься заявления на получение визы в латвийских дипломатических и консульских представительствах за границей, был еще более сужен - только для тех, кто едет на похороны.