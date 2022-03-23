МИД внес в "черный" список более 20 россиян: Гагарину, Михалкова, Машкова, Певцова и других

Министерство иностранных дел Латвии внесло на неопределенный срок в список нежелательных лиц более 20 российских работников культуры. Все эти лица внесены в "черный" список за пропаганду войны и агрессию против Украины.

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Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевич отметил, что список будет дополняться и впредь.

Как уже сообщалось ранее, 21 марта министр культуры Наурис Пунтулис призвал МИД Латвии включить в список нежелательных лиц более 20 российских работников культуры.

С учетом состоявшегося 18 марта в Москве прокремлевского мероприятия на стадионе "Лужники", которое было посвящено аннексии Крыма и поддержке военной агрессии России против Украины, министр культуры обратился с призывом к МИД рассмотреть включение в черный список участников мероприятия, установив для них запрет на въезд в Латвию.

Министр культуры предлодил тогда включить в список нежелательных лиц: Полину Гагарину, Сергея Жукова, Алексея Потехина, Тимура Юнусова, Николая Расторгуева, Виталия Локтева, Александра Ерохина, Сергея Перегудова, Дмитрия Стрельцова, Алексея Тарасова, Павла Сучкова, Алексея Кантура, Наталью Подольскую, Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, Никиту Михалкова, Илзе Лиепу, Викторию Цыганову, Станислава Михайлова, Валерия Гергиева и др.