МИД: выход России из "зерновой сделки" угрожает глобальным поставкам продуктов питания

Агрессия России в Украине и ее безответственный выход из соглашения, облегчающего экспорт украинского зерна по Черному морю, угрожают глобальному продовольственному снабжению. Такое мнение в интервью агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

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В среду, 26 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание совета НАТО и Украины, на котором планируется обсудить экспорт украинского зерна и решения РФ приостановить действие соглашения, которое обеспечивало транспортировку зерна из портов Украины.

Представительница МИД отметила, что заседание созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и станет первой встречей между Украиной и союзниками по НАТО после саммита НАТО в Вильнюсе. Созыв заседания свидетельствует о том, что после саммита в Вильнюсе отношения между НАТО и Украиной поднялись на новый уровень. Украина и союзники по НАТО встречаются за столом переговоров как равноправные партнеры, и все решения совета принимаются единогласно, заявила Эглите.

"Латвия на заседании выразит непоколебимую поддержку Украине. (..) Международному сообществу необходимо найти решения для обеспечения экспорта украинского зерна", — подчеркнула Эглите.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Россия вышла из международной "зерновой сделки", которая гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами в Черном море. С момента выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала прибрежные города Украины.

С лета прошлого года, когда была достигнута договоренность о безопасном экспорте зерна через Турцию, Украине удалось реализовать около 33 млн тонн зерна и продуктов питания.