МИД выразил протест посольству России из-за вечеринки дипломата, показывавшего неприличные жесты

Реагируя на публично прозвучавшую информацию о произошедшем 27 марта нарушении мер по ограничению распространения Covid-19, 13 апреля Министерство иностранных дел выразило протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Министерство иностранных дел очень серьезно восприняло произошедшее и считает такие действия неприемлемыми. "Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", — указало Министерство иностранных дел.

Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания.

Как сообщалось, в конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что было ими заснято.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Представитель Муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила Delfi, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по Covid-19. На первый вызов в итоге первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час — уже полиция самоуправления.

Как пояснила Грейдане, "в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, нарушений выявлено не было". В Госполиции также подтвердили, что информация о возможном противозаконном собрании была в тот день получена.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась — по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства", — указала представитель Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где укрылись остальные участники вечеринки. По окончании отдыха они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.