МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России

Временный поверенный в делах посольства России Александр Шеремет вызван в Министерство иностранных дел (МИД) в знак протеста против военной агрессии РФ в отношении Украины.

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Как сообщает агентство LETA, глава управления двусторонних отношения МИД Нилс Янсонс резко осудил необоснованное вторжение России на территорию Украины. Он указал на полную ответственность России за вызванную ситуацию и ее последствия, в том числе за жертвы невинных людей.

Представитель МИД подчеркнул, что ведомство призывает Россию немедленно прекратить военную агрессию в отношении Украины, вывести свои войска со всей территории Украины и деэскалировать ситуацию, найти дипломатическое решение вопроса.

Янсонс сообщил, что из-за действий РФ МИД принял решение отозвать посла Латвии в России Мариса Риекстиньша, а также с 25 февраля прекратить выдачу виз россиянам на неопределенный срок, за исключением гуманитарных и других случаев.

В МИД отметили, что России направлена ​​нота протеста.