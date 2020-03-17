МИД: За границей репатриации ждут почти 3000 латвийцев

Согласно данным Консульского регистра, за пределами Латвии на данный момент ждут репатриацию 2849 латвийцев, сообщил в своем Facebook министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

1900 из них находятся в Европе, 751 - в Африке и Азии, в Южной и Северной Америке репатриации ждут 198 жителей Латвии.

На данный момент МИД ищет дополнительные паромы, чтобы доставить на родину застрявших на границе Польши и Германии. Помимо прочего, ведомство организует чартерные рейсы.

Как уже сообщалось, сегодня в Литву прибудет первый конвой с жителями Балтии, застрявшими на польской границе. Люди на легковых автомобилях на поезде должны будут добраться до порта в Заснице и оттуда пересесть на паром. В свою очередь, AirBaltic в эти дни продолжит совершать рейсы с целью репатриировать остальных жителей Латвии.