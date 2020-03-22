МИД затребовал организовать для латвийцев дополнительные рейсы из Испании и Нидерландов

Министерство иностранных дел (МИД) затребовало два дополнительных репатриационных рейса для возвращения латвийцев из Испании и Нидерландов, сообщил пресс-секретарь ведомства Янис Бекерис.

Он рассказал, что сейчас всеми странами ЕС ведется активная совместная работа, чтобы договориться о возвращении жителей из дальних стран. Дополнительные рейсы для этого могут быть организованы и после 27 марта.

Бекерис сообщил, что из Таиланда латвийцы еще могут вернуться через Хельсинки, откуда еще ходят паромы.

МИД призывает всех латвийцев, которые находятся за границей, связаться с министерством, чтобы найти решения для возвращения на родину.

Полный список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну, доступен по данной ссылке и регулярно обновляется. Поэтому находящихся за рубежом латвийцев призывают следить за новостями от министерств и связываться с компанией-перевозчиком по указанным в таблице по ссылке контактным данным.