Миграция медиков: в Финляндию из-за острой нехватки специалистов едут работать латвийцы

В Финляндии в рамках региональных выборов идет обсуждение проблемы нехватки рабочей силы, особенно в социальной сфере и здравоохранении. Сейчас 10% медицинских и социальных работников Хельсинки находятся на больничном или на карантине, в то время как число больных увеличивается не только из-за коронавируса, но и из-за других вирусов и сезонного гриппа. Поэтому Финляндия охотно берет на работу зарубежных специалистов, в том числе из Латвии. Об этом пишет Latvijas avīze.

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В Финляндии нет системы семейных врачей. Любой житель может посетить поликлинику, где каждый раз может принимать другой врач. В медицинских центрах работают как фельдшеры, так и семейные врачи, но пациенты попадают к тому, кто свободен.

В отличие от Латвии непривитых сотрудников в Финляндии переводят на рабочие обязанности, где нет контакта с группами риска, но если это не удается, отправляют в неоплачиваемый отпуск. С другой стороны, во втором по величине городе Финляндии, Эспоо, работают помощники по вакцинации, которые регистрируют введенные вакцины и получают зарплату — их оклад всего на шестьдесят евро меньше, чем у сотрудников сиротского суда в том же городе.

Непростая ситуация и у частных компаний, которые расторгают контракты с клиентами из-за нехватки персонала. Например, только в январе в регионе Пяйят-Хяме это сделали три частные компании.

Кадровая ситуация была сложной еще до пандемии, когда слишком мало персонала обслуживало слишком много пациентов и клиентов. Как рассказала Latvijas avīze уроженка Яунпилса Вита Андрена, которая 13 лет проработала в сфере здравоохранения на принадлежащих Финляндии Аландских островах, работодатели используют возможность давать работу по часам, потому что тогда сотруднику заплатят меньше, чем на постоянной должности.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных дел Финляндии, стране требуется не менее 30 000 медсестер, фельдшеров и помощников медсестер для замены работников, уехавших за границу или сменивших сферу деятельности. Вакансии заполняют как молодежь, так и специалисты из-за рубежа, в том числе из Латвии и других стран Европейского союза (ЕС). И врачи, и другие специалисты должны выучить финский и шведский языки и соответствовать ряду требований. 3,3% медсестер родились за границей, из них 31% в странах ЕС.

Вита Андрена отправилась в Финляндию по экономическим причинам, чтобы содержать своих троих детей. Сейчас она уже пятый год работает в Швеции, куда переехала из Финляндии, поскольку там живет ее любимый человек.

Она признала, что работа оценивается как финансово, так и морально, не без положительных отзывов и благодарности.

"Я хочу обслуживать другого человека так, как хочу, чтобы обслуживали меня", — подчеркнула Вита.

В Финляндии почти каждый десятый врач является приезжим из-за границы, на данный момент их 1800 человек. Среди них есть и врач-резидент Эвита Тропа, которая уже пять лет работает в поликлинике Лохьи.

Иностранные врачи должны пройти многоэтапный процесс с полугодовой практикой, получением диплома и, конечно же, освоением финского языка как минимум на уровне B, так как в Финляндии медицинские услуги также должны быть доступны на государственном языке. К счастью, процесс получения лицензии врача намного проще для квалифицированных специалистов из стран ЕС. Именно требование выучить язык больше всего пугало Эвиту при принятии решения о месте работы после окончания учебы.

Медик в качестве преимуществ упомянула упорядоченную систему здравоохранения и возможность самой влиять на ход работы и время, что позволяет ей продолжать обучение в резидентуре Хельсинкского университета, которая в Финляндии длится шесть лет, а не три, как это происходит в Латвии. Доступ к базам данных государственного масштаба с инструкциями и описаниями медикаментов и обследований — это еще один аспект жизни в Финляндии, который Эвита пожелала бы иметь коллегам в Латвии.

"Морально, этически и физически я бы не смогла работать так, как работает большая часть семейных врачей в Латвии. Я бы не смогла ничего не делать, когда что-то делать нужно, и делать что-то, когда не нужно ничего делать, но пациент требует. Как проклинают семейных врачей, как от них требуют чудес, в то же время уровень следования рекомендациям врачей — низкий", — заявила Эвита, говоря о минусах работы семейным врачом в Латвии.

К недостаткам Финляндии Эвита относит рабство перед буквой — в Латвии у медиков в работе есть больше места для интерпретации, персонального и холистического подхода. В работе с пациентами Эвита использует лучшие качества профессии медика в обеих странах.