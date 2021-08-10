Мигрантов здесь не ждут. Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию вблизи латвийско-белорусской границы

Со среды, 11 августа, и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу.

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Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а также приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь.

Также военные и полицейские должны помогать пограничникам убеждаться в том, что незваные гости выполнили такое распоряжение, а также производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты вернулись в Беларусь, такое решение приняло правительство.

Было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Столь жесткие меры премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") и министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) объяснили тем, что приток нелегальных мигрантов — это "гибридная война", объявленная странам ЕС.

Одновременно МВД указало, что Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу, а также лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявления о присвоении беженца или альтернативного статуса.

Что характерно, на странице Кабинета министров до сих пор фигурирует несколько иной текст документа об объявлении чрезвычайной ситуации. В частности, там фигурирует пункт, в котором говорится, что заявления на присвоение статуса беженца или альтернативного статуса все же будут принимать в двух местах пересечения границы Pāternieki и Silene. Можно предположить, что именно этот пункт — о принятии таких заявлений — и был предметом дискуссий на закрытом заседании правительства, длившимся несколько часов до объявления открытого заседания. Что характерно, в начале открытого заседания выяснилось, что актуальный документ не загружен в информационную систему — и рассмотрение вопроса было прервано.

Также эта версия документа обязывает Управление по делам гражданства и миграции выявить безопасные страны происхождения нелегальных мигрантов. То есть, страны, жители которых, прибыв в Латвию из Беларуси, не нуждаются в защите и применении к ним нормы Закона "Об убежище", оговаривающей как укороченную процедуры рассмотрения заявление на предоставление убежища или же отказ в рассмотрении такого заявления.

Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции смогут в упрощенном порядке закупать товары первой необходимости, продукты питания для мигрантов. Также облегченная процедура будет применять при проведении закупок, связанных с обеспечением размещения мигрантов. В этом случае будет применяться 8-я часть 3-й статьи Закона о публичных закупках, которая дает в ситуациях, когда применение стандартной практики конкурсов может нанести урон госбезопасности, больше прав Кабинету министров.

Кабинет министров выделит средства на оплату сверхурочной работы и командировок сотрудников ответственных служб средства госбюджета их программы "Средства на непредвиденные ситуации".

Объем финансирования, выделяемый на проект борьбы с нелегальным пересечением границы, в документе об объявлении чрезвычайной ситуации не уточняется. Сказано, что решение о выделении средств в этих случаях принимает Кабинет министров.