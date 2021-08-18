Мигранты с 11 детьми неделю как застряли на границе Латвии и Беларуси
Foto: LETA

Курдские семьи с детьми уже неделю находится на границе Латвии и Беларуси без укрытия и еды, сообщает издание Deutsche Welle. Видео с границы им прислал один из мигрантов по имени Рава.

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Семьи с 11 детьми уже неделю находятся между границами Беларуси и Латвии. Обратно в Беларусь их не пускают белорусские пограничники, а в Латвию не пускают латвийские пограничники.

"Мы просто хотим, чтобы они нас депортировали в Ирак, нам плохо, мы устали, нам никто не помогает", — сообщил один из мигрантов, застрявших на границе. Мужчина рассказал, что люди мерзнут и у них практически не осталось еды.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (Развитие/За!) сообщила в Twitter, что "латвийская погранохрана обеспечивает людей, которых белорусский спецназ выталкивает на границу ЕС, едой и водой, медикаментами, одеждой, а также медицинскими обследованиями". "Если существует угроза жизни и здоровью, их везут в больницу", — указала политик.

Ее слова подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), указав, что пограничники регулярно вызывают к застрявшим мигрантам Службу неотложной медицинской помощи и других медиков, а Даугавпилсская больница находится в режиме готовности, чтобы оказать любую необходимую помощь.

Глава МВД подчеркнула, что это попытка режима Лукашенко использовать людей в гибридной операции против ЕС. В свою очередь, министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!) обвинил издание в предвзятости:

"Ваш репортаж предвзят, потому что вы не сообщаете, что белорусские власти принуждают этих людей пересекать границу против их воли", — заявил министр в Twitter, указав, что это является гибридной войной, направленной на то, чтобы настроить жителей ЕС против ЕС. Министр считает, что проблемой здесь является похищение граждан третьих стран режимом Лукашенко, участие в торговле людьми и насилие по отношению к беженцам.

Как уже сообщалось, в приграничных районах Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу. Погранохрана сообщает, что белорусские спецслужбы силой выталкивают людей на границу ЕС. Латвийские власти, в свою очередь, не пускают людей через границу. Это решение вызвало беспокойство у правозащитников, ООН, Совета Европы, ряда юристов и политиков, так как оно может противоречить международным обязательствам Латвии.

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