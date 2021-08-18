Мигранты с 11 детьми неделю как застряли на границе Латвии и Беларуси

Курдские семьи с детьми уже неделю находится на границе Латвии и Беларуси без укрытия и еды, сообщает издание Deutsche Welle. Видео с границы им прислал один из мигрантов по имени Рава.

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Семьи с 11 детьми уже неделю находятся между границами Беларуси и Латвии. Обратно в Беларусь их не пускают белорусские пограничники, а в Латвию не пускают латвийские пограничники.

"Мы просто хотим, чтобы они нас депортировали в Ирак, нам плохо, мы устали, нам никто не помогает", — сообщил один из мигрантов, застрявших на границе. Мужчина рассказал, что люди мерзнут и у них практически не осталось еды.

Stuck between Latvian guards on the one side and Belarusian guards on the other, these Kurdish families from Iraq have been stranded in no man's land for a week, without shelter or food. One of them, a young man named Rawa, sent us these images. pic.twitter.com/CAfEjjRHFI

— DW News (@dwnews) August 18, 2021

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (Развитие/За!) сообщила в Twitter, что "латвийская погранохрана обеспечивает людей, которых белорусский спецназ выталкивает на границу ЕС, едой и водой, медикаментами, одеждой, а также медицинскими обследованиями". "Если существует угроза жизни и здоровью, их везут в больницу", — указала политик.

Ее слова подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), указав, что пограничники регулярно вызывают к застрявшим мигрантам Службу неотложной медицинской помощи и других медиков, а Даугавпилсская больница находится в режиме готовности, чтобы оказать любую необходимую помощь.

Глава МВД подчеркнула, что это попытка режима Лукашенко использовать людей в гибридной операции против ЕС. В свою очередь, министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!) обвинил издание в предвзятости:

"Ваш репортаж предвзят, потому что вы не сообщаете, что белорусские власти принуждают этих людей пересекать границу против их воли", — заявил министр в Twitter, указав, что это является гибридной войной, направленной на то, чтобы настроить жителей ЕС против ЕС. Министр считает, что проблемой здесь является похищение граждан третьих стран режимом Лукашенко, участие в торговле людьми и насилие по отношению к беженцам.

Как уже сообщалось, в приграничных районах Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу. Погранохрана сообщает, что белорусские спецслужбы силой выталкивают людей на границу ЕС. Латвийские власти, в свою очередь, не пускают людей через границу. Это решение вызвало беспокойство у правозащитников, ООН, Совета Европы, ряда юристов и политиков, так как оно может противоречить международным обязательствам Латвии.