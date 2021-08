Мигранты с 11 детьми неделю как застряли на границе Латвии и Беларуси

Курдские семьи с детьми уже неделю находится на границе Латвии и Беларуси без укрытия и еды, сообщает издание Deutsche Welle. Видео с границы им прислал один из мигрантов по имени Рава.

Семьи с 11 детьми уже неделю находятся между границами Беларуси и Латвии. Обратно в Беларусь их не пускают белорусские пограничники, а в Латвию не пускают латвийские пограничники.

"Мы просто хотим, чтобы они нас депортировали в Ирак, нам плохо, мы устали, нам никто не помогает", — сообщил один из мигрантов, застрявших на границе. Мужчина рассказал, что люди мерзнут и у них практически не осталось еды.

Stuck between Latvian guards on the one side and Belarusian guards on the other, these Kurdish families from Iraq have been stranded in no man's land for a week, without shelter or food.

One of them, a young man named Rawa, sent us these images. pic.twitter.com/CAfEjjRHFI

— DW News (@dwnews) August 18, 2021