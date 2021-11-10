Михаил Барышников награжден Орденом Трех звезд
Foto: LETA

В преддверии Дня Лачплесиса президент Латвии Эгилс Левитс и Капитул орденов решили наградить 60 человек за особые услуги перед государством. Среди претендентов на наивысшую государственную награду - известный артист балета и актер Михаил Барышников.

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Командиром Ордена Трех звезд кроме Михаила Барышникова станут режиссер Виестурс Кайришс, историк Дайнис Блейерс, председатель правления Всемирного общества свободных латышей Кристине Саулите, главный врач Клинической университетской больницы им. Страдиня Эва Стрике и картограф, председатель правления компании Jāņa sēta Янис Турлайс.

33 человека получат Орден Трех звезд, 11 - Орден Виестура и еще 16 - Крест Признания.

Канцлер капитула орденов Сармите Элерте отметила: "Отрадно, что у президента страны Эгилса Левитса и Капитула орденов в преддверии 103-й годовщины провозглашения Латвийской Республики есть возможность наградить людей за их выдающийся труд, за то, что они добросовестно и самоотверженно служат стране и народу. Присуждение наивысшей государственной награды - это выражение уважения со стороны государства к работе этих людей на благо нашей Латвии. Этих людей отличает талант, целеустремлённость, вера в свои силы, а также творчество, смелость и выдержка. Президент Латвии Эгилс Левитс и Капитул орденов выражает благодарность эти этим людям за их труд на благо демократического, правового и национального латвийского государства".

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